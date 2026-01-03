بيان تضامني صادر عن المؤتمر العام للأحزاب العربية مع جمهورية فنزويلا البوليفارية

اعلن المؤتمر العام للأحزاب العربية، باسم الشعب العربي وقواه الحية الملتزمة بمبادئ الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية، إدانته الشديدة والحاسمة للعدوان الهمجي الأمريكي على جمهورية فنزويلا البوليفارية.

وقال في بيان له :”إن ارهاب الدولة الاميركي الذي تواجهه فنزويلا في هذه الآونة يمثل فصلاً جديداً في سلسلة مشاريع الهيمنة الأمريكية الطويلة، التي تنشد كسر الإرادة الوطنية لشعب أعرب بملء حريته عن تمسكه بسيادته وبمساره التحرري المستقل.

والاستيلاء على موارده النفطية ومقدراته وثرواته . وضرب نموذج دولة مناهضة ترفض الخضوع للهيمنة والاملاءات الخارجية .

وتعلن تمسكها بحقها المشروع في السيادة والاستقلال الوطني.

إن المؤتمر العام للأحزاب العربية، إذ يدين هذا الاعتداء العسكري الأمريكي السافر على فنزويلا ، ويعدّه خرقاً فادحاً للسيادة الوطنية لفنزويلا وشعبها الحر ، وللقوانين والمواثيق الدولية ، ولأمن المنطقة واستقرار العالم .

فانه يُعلن تأييده المطلق ومساندته اللامحدودة للشعب الفنزويلي الصديق في كفاحه الشرعي لحماية أرضه واستقلاله وشرفه.

ويؤكد المؤتمر أن فنزويلا حليف جوهري وركيزة استراتيجية في مواجهة الممارسات الاستعمارية والامبريالية الحديثة، وأن العدوان الجاري عليها هو ذات الحلقة من عدوان الصهيوني الاميركي الغربي المستمر على أمتنا في فلسطين ولبنان واليمن وسورية والسودان والصومال وليبيا.

وفي هذا الظرف الدقيق من تاريخ فنزويلا البوليفارية، فإن المؤتمر العام للأحزاب العربية يدعو الشعوب الحرة في كل أنحاء العالم، والشعب العربي خاصة، إلى تعزيز التضامن الفاعل مع الشعب الفنزويلي. ويحث الحكومات والقادة ذوي الإرادة المستقلة والضمير الحي في العالم على تحمل مسؤولياتهم، وإدانة هذا العدوان الأمريكي الغادر الذي يستهدف أسس التعايش الدولي القائم على احترام السيادة والعدالة.

ويطالب بتشكيل جبهة عالمية عريضة لمواجهة السياسات الأمريكية الأحادية العدوانية، ولدعم كل الجهود الرامية إلى كسر هيمنة القطب الواحد، التي شرعنت نهب ثروات الشعوب وأشكال الاستعمار الجديد.

إن العدوان على كاراكاس هو عدوان على مبادئ الإنسانية جمعاء، وعلى القانون الدولي، وعلى سيادة كل دول العالم. إنه تحدٍ فاضح للكرامة الإنسانية المشتركة.

فليكن وقوف العالم الحر مع فنزويلا اليوم، دفاعاً عن مبدأ السيادة والاستقلال والحرية لجميع شعوب العالم”.

المصدر: بيان