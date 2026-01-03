الاحتلال يواصل خرق وقف إطلاق النار بغارات متفرقة على قطاع غزة

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر غارات جوية وقصف مدفعي وإطلاق نار مكثف استهدف مناطق متفرقة من جنوب ووسط وشمال القطاع، فجر وصباح اليوم السبت.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي عدة غارات على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس ومدينة رفح، تزامنًا مع إطلاق نار كثيف من الدبابات والمروحيات، فيما أطلقت الزوارق الحربية نيرانها في عرض بحر رفح، ما أجبر الصيادين على مغادرة البحر.

وفي وسط القطاع، استهدفت غارة جوية المناطق الشرقية لمدينة دير البلح، إضافة إلى قصف طال المناطق الشرقية لمدينة غزة، وسط تحركات مكثفة للطيران في الأجواء.

وفي سياق متصل، استشهد شاب وأصيب عدد من المواطنين، أمس الجمعة، برصاص قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من القطاع، فيما واصلت الطواقم الطبية استقبال مصابين في مجمع ناصر الطبي.

ووفق وزارة الصحة في غزة، ارتفعت حصيلة الشهداء منذ بدء سريان وقف إطلاق النار إلى أكثر من 416 شهيدًا و1,153 إصابة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023 نحو 71,271 شهيدًا و171,233 مصابًا، في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع.

المصدر: موقع المنار