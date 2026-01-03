السعودية ترحب باستضافة مؤتمر شامل لحل أزمة جنوب اليمن في الرياض

رحّبت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، بطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي استضافة الرياض مؤتمرًا شاملًا يهدف إلى حل الأزمة في جنوب اليمن، ويجمع مختلف المكونات الجنوبية على طاولة الحوار.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، دعوتها جميع المكونات الجنوبية إلى المشاركة الفاعلة في المؤتمر للتوصل إلى تصور متكامل لحلول عادلة للقضية الجنوبية، بما يلبّي تطلعات أبناء الجنوب المشروعة، مشددة على أن القضية الجنوبية عادلة ولا يمكن معالجتها إلا عبر الحوار ضمن حل سياسي شامل في اليمن.

وكان العليمي قد دعا، في وقت سابق، إلى عقد مؤتمر جامع يضم القوى والمكونات والشخصيات الجنوبية كافة دون استثناء، بما فيها المجلس الانتقالي الجنوبي، محذرًا من اختزال القضية أو معالجتها بإجراءات أحادية، ومؤكدًا أن حلها يمثل ركيزة أساسية في مسار بناء الدولة اليمنية.

ويأتي ذلك في أعقاب إعلان رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي بدء فترة انتقالية لعامين يعقبها استفتاء على استقلال الجنوب، وهو ما اعتبرته الحكومة اليمنية إعلانًا أحاديًا وخروجًا عن الشرعية.

المصدر: الجزيرة نت