فيدان يبحث تطورات اليمن مع وزيري خارجية السعودية والإمارات

أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اتصالات هاتفية مع نظيريه السعودي فيصل بن فرحان، والإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، لمناقشة آخر التطورات في اليمن والجهود المبذولة للتعامل معها.

وأوضحت وزارة الخارجية السعودية أن الاتصال تناول متابعة المستجدات في المنطقة وخصوصاً في اليمن، مع بحث الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الأوضاع.

ويأتي ذلك في ظل تصعيد المجلس الانتقالي في جنوب اليمن، المدعوم من الإمارات، والذي أرسل قواته إلى حضرموت، أكبر محافظات الجنوب وأكثرها غنى بالموارد النفطية، ما زاد من تعقيد المشهد ورفع منسوب التوتر بين القوى الإقليمية في البلاد.

وفي خطوة سياسية، أعلن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي دخول مرحلة انتقالية تمتد لعامين، داعياً إلى حوار بين الجنوب والشمال، وإجراء استفتاء حول حق تقرير المصير، مع بث وسائل إعلام المجلس لما وصفه بالإعلان الدستوري لدولة الجنوب العربي.

وتعكس هذه الاتصالات جهوداً دبلوماسية متواصلة لمتابعة التطورات في اليمن ومحاولة إيجاد مسارات لتخفيف التوترات وضمان الأمن والاستقرار.

المصدر: وكالة الأناضول