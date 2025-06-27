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عراقجي ينتقد غروسي: من حق إيران اتخاذ أي إجراء للدفاع عن مصالحها

قال وزير الخارحية الايراني عباس عراقجي ان “إصرار رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي على زيارة المواقع التي تعرضت للقصف تحت غطاء مراقبة الضمانات هو أمر لا معنى له وربما يكون خبيثا”.

موقف عراقجي جاء الجمعة تعليقا على التصريحات الأخيرة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأكد عراقجي ان “إيران تحتفظ بحقها في اتخاذ أي إجراء ضروري للدفاع عن مصالحها وشعبها وسيادتها”.

وأشار عراقجي الى ان “البرلمان الإيراني صوّت على تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى يتم ضمان سلامة وأمن أنشطتنا النووية”، وتابع “يأتي هذا القرار نتيجة مباشرة للدور المؤسف الذي لعبه غروسي في التغطية على حقيقة أن الوكالة أعلنت رسميًا إغلاق جميع القضايا السابقة قبل عقد من الزمان”.

واوضح عراقجي ان “غروسي من خلال هذا العمل المتحيز، مهّد الطريق بشكل مباشر لتبني قرار ذي دوافع سياسية ضد إيران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما سهّل الهجمات الإسرائيلية والأمريكية غير القانونية على المواقع النووية الإيرانية”، وتابع “علاوة على ذلك، رفض غروسي على نحو مثير للدهشة وخلافًا لواجباته المهنية، الإدانة الصريحة لمثل هذه الانتهاكات الصارخة لقواعد ضمانات الوكالة ونظامها الأساسي”.

واكد عراقجي ان “الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها العام يتحملان المسؤولية الكاملة عن هذا الوضع المشين”، وشدد على ان “إصرار غروسي على زيارة المواقع التي تعرضت للقصف تحت غطاء مراقبة الضمانات هو أمر لا معنى له وربما يكون خبيثا”، واضاف “تحتفظ إيران بحقها في اتخاذ أي إجراء ضروري للدفاع عن مصالحها وشعبها وسيادتها”.

المصدر: وكالة مهر