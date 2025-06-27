لبنان

مجلس الوزارء اللبناني رفع الحد الأدنى للأجور

أعلن وزير الإعلام في الحكومة اللبنانية بول مرقص خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء الجمعة ان “المجلس أقرّ معظم بنود جدول الأعمال لا سيّما الموافقة على مشروع القانون المعجل الرامي إلى تعديل قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص”.

ولفت مرقص الى “المجلس رفع الحد الأدنى الرسمي للأجور للمستخدمين والعمال ليصبح 28 مليون ليرة لبنانية بدءا من الشهر المقبل”.

واشار مرقص الى أنّه “على إسرائيل الإنسحاب من النقاط المحتلة ووقف اعتداءاتها كي نتمكن من استكمال الموجبات علينا”.

وعن احتمال عقد جلسة وزارية حول الورقة المقدّمة من الموفد الأميركي توماس برّاك، قال مرقص إن “الحكومة ستشرع فورًا بالتحرك إذا تقدّمت الاتصالات السياسية”.

واشار مرقص إلى أن “رئيس الحكومة نواف سلام استعرض زيارة الموفد الأميركي توماس وبراك الذي تقدم بمجموعة اقتراحات حول وقف إطلاق النار”، وأكد “الالتزامات الواردة في البيان الوزاري، لا سيما انسحاب إسرائيل ووقف أعمالها الاعتدائية والالتزام بحصرية السلاح بيد الدولة وقواها الذاتية حصرا وامتلاك قرار السلم والحرب والالتزام بإعادة الإعمار”.

ولفت مرقص إلى أن “رئيس الحكومة بحث مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون المقترحات الأميركية وسيناقشها غدًا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام