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   1 محرم 1447   
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    لبنان

    حزب الله أطلق إحياء عاشوراء في صيدا والجوار

      أطلق حزب الله في منطقة صيدا إحياء ليالي عاشوراء بمختلف أنشطتها مستضيفا عددا من العلماء الذين تحدثوا عن المناسبة ومعانيها السامية.

      وقد توزع النشاط العاشورائي في مجمعات الإمام المهدي في الغازية، سيد الشهداء في حارة صيدا والسيدة الزهراء في صيدا وباحة قاعة عاشوراء في تعمير عين الحلوة.

      كما نظم حزب الله بالتعاون مع حركة أمل مجالس عزاء مشتركة في بلدات اركي، قناريت، زغدرايا، زيتا، رومين وحومين التحتا.

      كذلك أقام قطاع صيدا في حزب الله سلسلة من الأنشطة العاشورائية تنوعت من حلقات اللطم والمسيرات وموائد الإطعام الشعبية ورفع راية الآمام الحسين(ع) والاناشيد الخاصة بالمناسبة.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام