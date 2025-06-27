لبنان

الخير بارك الانتصار الايراني: سنبقى نرفع لواء المقاومة بمواجهة الإجرام الصهيوني

دعا رئيس “المركز الوطني في الشمال” كمال الخير “الدولة اللبنانية للتحرك على كل المستويات لردع العدو الاسرائيلي عن إنتهاكاته اليومية لوقف اطلاق النار واستهدافه المواطنين في بلداتهم الجنوبية تحت مرأى الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل”.

في سياق آخر، هنأ الخير “الجمهورية الاسلامية في إيران بالانتصار العظيم الذي تحقق على العدو الصهيوني وأعوانه الذين يحاولون منذ زمن النيل من وحدتها”، آملا “الرحمة والخلود للشهداء والشفاء العاجل للجرحى”.

واعتبر الخير أن “التحالف الإسرائيلي الأميركي لم يستطع أن يحقق ما أراد رغم عدوانه الغادر الذي استخدم خلاله آلته العسكرية التي لم تحسم المعركة لصالحهما، بل بقيت الصواريخ الإيرانية تدك كامل الأراضي المحتلة وتلحق الأضرار الهائلة بالكيان الغاصب وتقتل وتجرح المستوطنين الذين شاهدهم العالم أجمع كيف لجأوا الى البحر للهرب بالزوارق من الصواريخ الايرانية”.

وقال الخير إن “الحرب مع المشروع الصهيوني في منطقتنا لم ولن تنتهي كما يحاول بعض المطبعين الترويج لها، بل ستبقى مستمرة ومفتوحة على كل الجبهات من اليمن الى ايران والعراق ولبنان وفلسطين، وسنبقى رافعين لواء المقاومة لمواجهة الإجرام الصهيوني”، واضاف “لن نقبل أن يبقى شبرا من أوطاننا تحت الإحتلال مهما بلغت التضحيات”.

من جهة ثانية، استنكر الخير “العملية الإجرامية التي استهدفت كنيسة مار الياس في دمشق”، ودعا “شعوب أمتنا لمواجهة الإرهاب واستئصاله من جذوره، لأنه خطر على أوطاننا ومجتمعاتنا وعلى كل الطوائف”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام