لبنان

“جبهة العمل”: على اللبنانيين التماسك بوجه الغطرسة الصهيونية

أشارت “جبهة العمل الإسلامي” في بيان لها الجمعة إلى “المخاض العسير التي يتعرض له لبنان والمنطقة برمّتها جرّاء العدوان اليهودي الصهيوني المستمر دون إنقطاع

وأكدت الجبهة على “ضرورة أن يتماسك اللبنانيّون وأن يكونوا صفّا واحدا ويدا واحدة في مواجهة الغطرسة والعنجهيّة الصهيونيّة الإرهابيّة الصلفة التي ما تزال تفتك بالبشر والحجر والشجر دون أي وازع أو رادع”.

وشددت الجبهة على ان “هذا العدو السافر الغادر الحاقد وكما أثبتت التجارب العملية معه لا يفهم بلغة السياسة والضغوط غير النافعة بل هو يفهم بلغة واحدة فقط ألا وهي لغة القوّة ولغة الحديد والنار”.

ولفتت الجبهة إلى أن “ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة هي الإستراتيجيّة الدفاعيّة الحقيقيّة التي ألجمت العدو سابقاً .. وهي التي تستطيع لجمه من جديد. وتضع حدّاً لكلّ إعتداءاته وجرائمه حال قرّرت الدولة اللبنانية ذلك” .

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام