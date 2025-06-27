لبنان

الحاج حسن: نحن قوم لا نهزم في عقيدتنا وإرادتنا

قال عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسين الحاج حسن إن “الجمهورية الإسلامية الإيرانية بقيادة سماحة الولي الفقيه الإمام القائد السيد علي الخامنئي، استطاعت أن تستوعب الضربة الأولى وأن ترمم البنية القيادية بوقت قياسي لم يتجاوز الساعات القليلة، لتبدأ الهجوم الدفاعي على العدو الصهيوني بالصواريخ والمسيرات والتي سببت دمارا كبيرا في عمق الكيان الصهيوني بحسب اعترافات وسائل إعلام دولية وأجنبية وغيرها من المشاهد التي وثقت بعضا من هذا الدمار”.

واشار الحاج حسن في حديث له خلال المجلس العاشورائي في البسطة التحتا في بيروت الى ان “الفرق بيينا وبين العديد من المنهزمين، أنهم يهرولون نحو التطبيع والاستسلام، ونحن نرفض أن نستسلم وأن نطبّع وأن نهزم، ولو استشهد منا قادة وكوادر ومجاهدون”، وتابع “نحن قوم لا نهزم في عقيدتنا وأرواحنا وعزيمتنا وإرادتنا، وأما هؤلاء، فهم من الأساس ليسوا منهزمين فقط، وإنما ينظّرون للهزيمة ولتفوق العدو، ولا يعطون أي بديل إلا الاستسلام أمام العدو”.

واضاف الحاج حسن “نقول للإمام الحسين (ع) ولسيدنا الشهيد الأسمى والأقدس السيد حسن نصرالله ولأميننا العام الشيخ نعيم قاسم، بأننا لن نبدل ولن نغيّر ولن نترك ولن نهزم، فهذا عهدنا ومدرستنا وولاؤنا وإيماننا ويقيننا والله سبحانه وتعالى وعدنا بالنصر والعزة والغلبة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام