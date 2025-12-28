السيد فضل الله: لتكن الأعياد جسراً للوحدة في مواجهة الفتنة والاحتلال

أعرب العلّامة السيّد علي فضل الله عن خشيته ممّا يُرسم للمنطقة، محذّرًا من الأطماع الكثيرة للعدوّ الصهيوني في هذا الوطن، وإمكانيّة لجوئه إلى تصعيد اعتداءاته، ما يستدعي من الجميع أعلى درجات الحذر والحكمة والوعي لمواجهة هذه المشاريع من خلال تعميق الوحدة الداخلية “لأن هذا العدو لا يفرق بين طائفة وأخرى وبين ومذهب واخر بل يسعى للهيمنة والسيطرة على الوطن بأسره”.

وخلال لقاء حواري في المركز الإسلامي الثقافي في حارة حريك، بعنوان «العمر ومسؤوليّة الإنسان»، استغرب السيد فضل الله إقرار الحكومة لقانون الفجوة الماليّة، رغم الاعتراضات الواسعة عليه، مشيرًا إلى أنّ “الآمال كانت معقودة على قانون أكثر إنصافًا وعدالة، يحاسب من هرّبوا أموالهم إلى الخارج، ومن عبثوا بمقدّرات البلد، والفاسدين.”

وفي سياقٍ متصل، استنكر السيد فضل الله “الاعتداء الآثم على المصلّين في مسجد الإمام علي، في مدينة حمص”، معتبرًا أنّ “هذا العمل الإجرامي البعيد عن كل معاني الدين والإنسانية يهدف إلى إثارة الفتنة بين السنّة والشيعة ونشر الفوضى في سوريا، ولا يخدم إلّا الكيان الصهيوني وأعداء الأمّة داعيا إلى وحدة الصف والوقوف في وجه كل من يريد ان ينشر هذه الفتنة بين مكونات هذه الأمة”.

المصدر: الوكالة الوطنية