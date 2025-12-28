سلام: الحكومة تعمل على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها

رأى رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، في مقابلة مع صحيفة «الأنباء الكويتية»، «أن إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون الفجوة المالية هو مدخل للإنقاذ والاصلاح ومقترن بكل شفافية لاستعادة حقوق المودعين الذين انتظروا سنوات»، مشيراً إلى أن «الكرة اليوم في مجلس النواب ونحترم كل الآراء»، حسب تعبيره.

من جهة أخرى، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستركّز الآن على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، مشدداً على أن «الحكومة تستعد لها، وهي على جهوزية تامة وستعمل على إنجازها».

كذلك، رأى سلام أن مجلس الوزراء «يقوم بواجباته تجاه الوطن والمواطن في العديد من القضايا السياسية والدبلوماسية والمعيشية والاجتماعية والصحية والتربوية وكل ما يهم الناس لتأمين سبل عيشهم الكريم».

