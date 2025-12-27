تحذيرات من تجدد كارثة الغرق والبرد في قطاع غزة مع منخفض جوي جديد

حذّرت جهات حكومية في قطاع غزة من خطر تجدد كارثة الغرق والبرد بين صفوف النازحين، مع تأثر القطاع بمنخفض جوي ماطر هو الثالث منذ بدء موسم الشتاء، في ظل هشاشة البنية التحتية واستمرار وجود آلاف الأسر في مراكز إيواء مؤقتة تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة.

وتوقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تشهد المنطقة أجواء ماطرة بغزارة حتى يوم الإثنين، ما يزيد من المخاطر، لا سيما في المناطق المنخفضة ومناطق النزوح العشوائي.

وأكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابتة أن هشاشة البنية التحتية الناتجة عن التدمير الواسع الذي ألحقه الاحتلال بالقطاع تنذر بكارثة جديدة، مشيرًا إلى أن غزارة الأمطار وشدة الرياح واحتمالية تشكّل السيول في المناطق المنخفضة وتجمع المياه في الأحياء السكنية القريبة من مجاري الأودية والمصارف ستُعقّد الوضع مع دخول المنخفض الجوي.

وأوضح الثوابتة أن الجهات الحكومية المختصة، وبالتنسيق مع المؤسسات الشريكة، عملت على إيواء عدد من الأسر المتضررة من المنخفض الجوي السابق وفق الإمكانيات المتاحة، إلا أن ذلك جرى في ظل محدودية كبيرة في الإمكانيات وشح حاد في الموارد بسبب حجم الدمار الواسع.

وشدد على أن أوضاع المتضررين ما تزال صعبة ومعقدة في ظل استمرار العدوان وتداعياته المباشرة، لافتًا إلى أن عددًا كبيرًا من العائلات لا يزال يقيم في مراكز إيواء مؤقتة تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الكريمة.

وأشار إلى أن الأضرار الواسعة التي لحقت بالبنية التحتية، بما في ذلك شبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، إضافة إلى الاكتظاظ والرطوبة وانخفاض درجات الحرارة، ترفع منسوب المخاطر الصحية والبيئية.

وأكد الثوابتة أن جميع الجهات تعاني ضعف القدرة على الاستجابة الشاملة بسبب الحصار وإغلاق المعابر ومنع إدخال مواد الإيواء، محذرًا من أن ذلك قد يؤدي إلى تكرار مأساة منخفض “بيرون”، الذي تسبب بانهيارات وغرق ووفاة مواطنين.

وبحسب التقديرات الفنية، تُعد المناطق المنخفضة طبوغرافيًا، والتجمعات السكنية القريبة من مجاري الأودية ومناطق تصريف المياه، إضافة إلى المناطق التي تضررت فيها شبكات الصرف الصحي خلال العدوان، الأكثر عرضة لمخاطر الغرق، إلى جانب مناطق النزوح العشوائي التي تفتقر للبنية التحتية المناسبة.

وطالب المكتب الإعلامي الحكومي برفع مستوى الجاهزية المجتمعية والالتزام الكامل بالإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة، داعيًا إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات العاملة ميدانيًا والبلديات والجهات الإنسانية لتقليل المخاطر.

كما شدد على ضرورة توفير دعم عاجل من المؤسسات الدولية والمنظمات الإنسانية لتأمين مستلزمات الإيواء والطوارئ، والضغط من أجل فتح المعابر والسماح بإدخال المواد الأساسية اللازمة للاستجابة الإنسانية.

ويُذكر أن 19 مواطنًا ارتقوا وأصيب آخرون، كما غرقت مراكز إيواء بأكملها، جراء منخفض “بيرون” الذي ضرب قطاع غزة قبل نحو أسبوعين.

المصدر: وكالة صفا