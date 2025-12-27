النيجر تعلن التعبئة العامة لمواجهة الجماعات المسلحة

أقرّ المجلس العسكري الحاكم في النيجر التعبئة العامة لمحاربة تمرد جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيمَي داعش والقاعدة، المستمر منذ فترة طويلة، وفق بيان رسمي اطلعت عليه وكالة فرانس برس السبت.

ويحكم النيجر مجلس عسكري تولى السلطة بعد انقلاب في تموز/يوليو 2023. وتعاني البلاد منذ نحو عشر سنوات هجمات دامية تشنها جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيمَي داعش والقاعدة، أودت بحياة نحو ألفي شخص منذ مطلع العام، بحسب منظمة ACLED غير الحكومية التي توثق النزاعات حول العالم.

وقالت الحكومة، بعد اجتماع لمجلس الوزراء، إن “قد يتم تسخير أشخاص وممتلكات وخدمات أثناء التعبئة العامة للمساهمة في الدفاع عن الوطن، وذلك امتثالًا للتشريعات والقوانين السارية”.

وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تأتي “لحماية سلامة الأراضي الوطنية”، و”لحماية السكان”، بالإضافة إلى “حماية مؤسسات الدولة ومصالحها الحيوية من أي تهديد داخلي أو خارجي”.

المصدر: أ.ف.ب.