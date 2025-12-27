روسيا تعلن سيطرتها على بلدتي ميرنوغراد وغوليوبول في شرق أوكرانيا

أعلنت روسيا، السبت، سيطرتها على بلدتي ميرنوغراد وغوليوبول في شرق أوكرانيا، مؤكدة المزيد من التقدم على الجبهة، وذلك عشية اجتماع في الولايات المتحدة بين الرئيسين الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الأميركي دونالد ترامب لمناقشة خطة لإنهاء الحرب مع روسيا.

وأفاد الكرملين في بيان بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اطلع على تقرير من هيئة الأركان العامة يفيد بـ”تحرير” بلدتي ديميتروف (الاسم الروسي لميرنوغراد) وغوليوبول. وتقع ميرنوغراد في دونيتسك قرب بوكروفسك، وتشكل مركزًا لوجستيًا مهمًا، وقد أعلنت روسيا السيطرة عليها في الأول من كانون الأول/ديسمبر، وهو ما نفته كييف.

كما تقع غوليوبول في الجزء الشرقي من منطقة زابوريجيا جنوب البلاد، وقد شهدت تقدماً أقل تواتراً لكنه تسارع في الأشهر الأخيرة وفق السلطات الروسية.

وقال بوتين: “في دونباس ومنطقة زابوريجيا، يجري الهجوم على طول خط التماس بأكمله”، مؤكدًا أن القوات الروسية “تشدد الضغط” على الجيش الأوكراني، وفق تصريحات متلفزة.

ويأتي هذا الإعلان قبل اجتماع زيلينسكي وترامب في واشنطن لمناقشة النسخة الجديدة من خطة أميركية لإنهاء الحرب، والتي تم تعديلها بعد مفاوضات بين الأميركيين والأوكرانيين، وأسقطت فيها مطالب رئيسية كانت موسكو قد طرحتها سابقًا، ما يقلل من احتمال قبولها من الجانب الروسي.

وأعلن الكرملين أنه “يصيغ موقفه” رداً على النسخة المطروحة، فيما اتهم مسؤول روسي رفيع كييف وحلفاءها الأوروبيين بالسعي إلى “إفشال” المحادثات من خلال اقتراح تغييرات غير مقبولة لموسكو.

وأضاف بوتين السبت: “إذا لم ترغب السلطات في كييف في تسوية هذه القضية سلمياً، فسنحل كل المشكلات التي تواجهنا بالوسائل العسكرية”.

المصدر: أ.ف.ب.