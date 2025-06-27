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فلسطين المحتلة| استشهاد طبيب وعدد من المدنيين في مجازر متفرقة للاحتلال

واصل الاحتلال “الإسرائيلي” ارتكاب المجازر بحق المدنيين في قطاع غزّة، حيث استُشهد الطبيب أيمن أبو طير، وابنة أخيه أميرة محمد أبو طير، جراء استهداف خيمة لعائلتهم في شارع 5 بمنطقة المواصي غرب مدينة خان يونس. ويُذكر أنّ الطبيب أبو طير فقد والدته وزوجته وأطفاله في قصف سابق قبل نحو مئة يوم، ليكتمل بذلك مشهد الفاجعة.

وفي مجزرة أخرى، أسفر استهداف الاحتلال لتجمع من المواطنين أثناء انتظارهم المساعدات على شارع صلاح الدين جنوب منطقة وادي غزّة، عن استشهاد مواطن وإصابة 43 آخرين بجراح متفاوتة.

كما استُشهد مواطن ثالث إثر قصف جوي استهدف منزلًا في منطقة السكة وسط مدينة خان يونس جنوبي القطاع، في سلسلة هجمات تؤكد تصعيد الاحتلال لاستهدافاته للمدنيين ومراكز تجمعهم.

المصدر: مواقع اخبارية