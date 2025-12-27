عودة الاشتباكات بين الجيش السوري و”قسد” في حلب ومحيطها

اندلعت اشتباكات عنيفة بين وحدات من الجيش السوري ومجموعات تابعة لقوات سوريا الديمقراطية قسد في عدد من المحاور بمحيط مدينة حلب، وسط توتر ميداني متصاعد في المنطقة.

وأفاد مصدر عسكري أن مدفعية الجيش تستهدف حاليا مرابض ومواقع تابعة لقسد في محيط حلب، وذلك “ضمن الحق المشروع في الرد على مصادر النيران” بعد قيام قناصة ومجموعات مسلحة باستهداف حاجز للأمن الداخلي وطرق يستخدمها الأهالي داخل المدينة.

في السياق نفسه، أكد مصدر رسمي أن قوات الجيش دمرت جرافات وعدة قطع من المعدات العسكرية التابعة لقسد في منطقة الرصافة، بينما كانت تحاول التقدم ورفع سواتر في المنطقة، ما حال دون تغيير خطوط التماس وأفشل محاولات جديدة لفرض أمر واقع ميداني.

وأفاد المرصد السوري أن حي الشيخ مقصود في مدينة حلب يتعرض إلى قصف نفّذته الفصائل الموالية لتركيا “المجموعات المستاءة من تقدم المفاوضات بين قسد والحكومة” وفق تعبيره.

وأشارت مصادر المرصد السوري إلى أن القصف تم عبر دبابات، مع سماع عدة قذائف متتالية، فيما تحدثت مصادر أخرى عن احتمال استخدام راجمات أو صواريخ، دون تأكيد نوع السلاح بشكل نهائي حتى اللحظة.

وفي السياق ذاته، أفادت المعلومات بأن إطلاق نار بالأسلحة الثقيلة سُجّل في محيط مشفى عثمان بحي الأشرفية، بالتزامن مع قصف بالدبابات استهدف محيط دوّار الشيحان، ما أدى إلى حالة من الهلع والخوف بين المدنيين في الأحياء القريبة.

ولم ترد حتى الآن معلومات مؤكدة عن خسائر بشرية أو أضرار مادية، في حين تشهد المنطقة توترا أمنيا واستنفارا واسعا عقب هذا التصعيد.

المصدر: روسيا اليوم