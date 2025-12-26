الرئيس عون دان الاعتداء على المسجد في حمص: ندعم سوريا في حربها ضد الإرهاب وفي سعيها إلى بناء دولة الحرية والديموقراطية

أعلن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إدانته الشديدة للاعتداء الإرهابي الذي استهدف مسجدا في حمص أثناء الصلاة اليوم الجمعة.

وأكد مجددا “ان كرامة المجتمعات الحرة، والاستقرار الثابت للدول الطامحة الى ازدهار شعوبها وخيرهم المستدام ، لا يتحققان إلا عبر ضمان الحريات الأساسية لكل إنسان، الفردية منها كما الجماعية”.

وأضاف الرئيس عون: ان خطاب الكراهية وظواهر تكفير الآخر وإقصائه عن الحياة الوطنية والعامة، يشكلان التحدي الأقسى لكل مجتمع خارج من حروب متشابكة ومتراكمة الأسباب والعوامل”.

وإذ توجه الرئيس عون إلى ” الرئيس السوري أحمد الشرع وحكومته، كما إلى الشعب السوري الشقيق وخصوصاً الى ضحايا الجريمة النكراء وذويهم ومرجعياتهم الروحية، بأصدق التعازي وأعمق مشاعر التضامن”، جدد دعمه ل”سوريا في حربها ضد الإرهاب وفي سعيها إلى بناء دولة الحرية والديموقراطية والحداثة والسماح وهو ما يشكل ضمانة لسوريا الموحدة ومصلحة وطنية واستراتيجية للبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام