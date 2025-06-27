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بلجيكا | ماكرون يحض الاتحاد الاوروبي على ابرام اتفاق للرسوم الجمركية مع واشنطن سريعا حمايةً لمصالحه

حضّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ،الخميس، الاتّحاد الأوروبي على أن يبرم “سريعا” اتفاقا مع الولايات المتّحدة بشأن الرسوم الجمركية، محذّرا من أنّ الوضع الراهن لا يمكن أن يستمر “إلى الأبد”.

وخلال كلمة له في بروكسل في ختام قمة للدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الاوروبي، شدد الرئيس ماكرون على أهمية الإسراع بالتوصل إلى اتفاق، قائلًا: “فرنسا تؤيد التوصل السريع لاتفاق، لا نريد أن يستمر الأمر إلى ما لا نهاية، لا أقول ذلك فقط من باب المبدأ، بل من منطلق مصلحتنا، لأن بقاء الاتفاق معلقاً يعني استمرار فرض رسوم جمركية باهظة في بعض القطاعات، وهذا ليس جيدًا لنا، لدينا مصلحة في التحرك بسرعة.”

ورغم التأكيد على أهمية السرعة، أوضح ماكرون أنّ الدول الأوروبية لا تسعى إلى إبرام اتفاق “بأي ثمن”، في إشارة إلى ضرورة حماية المصالح الأوروبية في مجالات حساسة مثل الزراعة والصناعات الثقيلة.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون و المستشار الألماني فريدريش ميرتس، دعوا الخميس، المفوضية الأوروبية إلى تسريع وتيرة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، مؤكدين ضرورة إنهاء المحادثات قبل انقضاء المهلة المحددة خلال الأسبوعين المقبلين.

ويأتي هذا الضغط السياسي قبل انتهاء المهلة التفاوضية المحددة، في ظل سعي كل من بروكسل وواشنطن لتعزيز العلاقات الاقتصادية ومواجهة التحديات التجارية العالمية، خاصة في ضوء التوترات الجيوسياسية والتباطؤ الاقتصادي في بعض الأسواق الكبرى.

المصدر: وكالات