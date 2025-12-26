لجان المقاومة في فلسطين باركت العملية البطولية المزدوجة في بيسان

باركت لجان المقاومة في فلسطين العملية البطولية المزدوجة في بيسان داخل أرضنا المغتصبة عام ال 48 ونؤكد أنها تأتي في إطار الرد الواجب والطبيعي على جرائم العدو الصهيوني وحرب الإبادة والتهجير في قطاع غزة والضفة والقدس.

واضافت في بيان لها “العملية البطولية في بيسان تؤكد أن المقاومة هي الطريق واللغة الوحيدة التي يفهمها هذا العدو المتغطرس وأن كل محاولات التدجين والملاحقة لن توقف ثأر شعبنا وأمتنا لدماء الشهداء الزكية التي لا زالت تسفك امام مرأى ومسمع العالم المتخاذل “.

وتابعت”هذه العملية رسالة واضحة وقوية للمجرمين الصهاينة أن حكومة المتطرفين الصهاينة لن تجلب لكم لا أمن ولا إستقرار وانها تبيعكم الوهم والسراب وان الدم بالدم والقتل بالقتل والثأر يسري في نبض كل مقاومينا “.

ودعت كل ابناء شعبنا في كل مكان إلى تصعيد المقاومة والمواجهة وتنفيذ العمليات البطولية الموجعة وضرب العدو في مكان يصلون اليه رداً على مجازره وجرائمه المتواصلة والمتصاعدة على إمتدار ارض فلسطين المحتلة.

المصدر: لجان المقاومة في فلسطين