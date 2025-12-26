الجمعة   
    لبنان

    وفد من بلدية عيتا الشعب يزور رئيس مجلس الجنوب ويبحث سبل التعاون الإنمائي

      قام وفدٌ من بلدية عيتا الشعب بزيارةٍ رسمية إلى رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر، حيث قدّم الوفد درعًا تكريميًا تقديرًا لجهوده ودعمه المتواصل للبلدة.

      وضمّ الوفد فضيلة الشيخ يوسف رضا العاملي، وخلال اللقاء جرى البحث في عددٍ من المطالب والاحتياجات الإنمائية والخدماتية التي تهمّ أهالي عيتا الشعب.
      كما كانت كلمة لفضيلة الشيخ يوسف رضا العاملي، أكّد فيها أهمية تعزيز التعاون القائم لما فيه مصلحة البلدة وأبنائها.

      وتوجّه الوفد بالشكر والتقدير إلى مجلس الجنوب ورئيسه على المبادرة الكريمة المتمثّلة بتزفيت جزءٍ من شوارع البلدة، لما لذلك من أثرٍ إيجابي في تحسين البنية التحتية وتسهيل حركة المواطنين.

      وأكّد الوفد حرص بلدية عيتا الشعب على استمرار التواصل والتعاون مع مجلس الجنوب، آملاً تحقيق المزيد من المشاريع التي تخدم البلدة وأهلها.

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      وزير الإعلام بول مرقص اعرب عن تحفظه على مشروع قانون الفجوة المالية

      بلدية سلعا تُجري تعديلات تقنية على شبكة المياه لتحسين التغذية

      السيد الحوثي: اليهود ومعهم الصهيونية العالمية يتحركون ضد القرآن الكريم وهم يعملون على أن يفصلوا الأمة عنه