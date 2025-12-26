“بدنايل تبتكر وتنطلق”… حلمٌ شبابيّ يُمهّد الطريق لمستقبل واعد لأبناء البلدة

بعد مرحلة من استقبال الأفكار والمشاريع الريادية ضمن تحدي الابتكار “بدنايل تبتكر وتنطلق”، تصل هذه المبادرة الشبابية إلى محطّتها الأبرز، حيث يشهد يوم السبت 27 كانون الأول 2025 عرض المشاريع واختيار الأفكار الفائزة، في حدث يُعدّ الأوّل من نوعه على مستوى البلدات اللبنانية.

ويأتي هذا التحدي ضمن برنامج متكامل يهدف إلى تمكين روّاد الأعمال، المبتكرين، وخريجي الجامعات والمعاهد التقنية، من تحويل أفكارهم إلى مشاريع وشركات ناشئة قابلة للنمو والاستدامة. إذ ينطلق البرنامج بتحدي ابتكار، يتبعه برنامج احتضان مكثّف لمدة ثلاثة أشهر، يقدّم تمويلًا أوليًا يتراوح بين 2000 و5000 دولار لكل فكرة مختارة، إضافة إلى التدريب، الإرشاد، والدعم التقني والتسويقي، وصولًا إلى يوم العرض النهائي أمام المستثمرين والشركاء.

وفي هذا الإطار، تدعو بلدية بدنايل أبناء البلدة وكل المهتمين إلى حضور الحدث الريادي غير المسبوق على صعيد البلديات اللبنانية “بدنايل تبتكر وتنطلق”، الذي يُقام يوم السبت عند الساعة الثالثة بعد الظهر. ويتميّز هذا الحدث بكونه أُنجز بدعمٍ نابع من الإيمان بقدرات شباب بدنايل ومحبتهم، بعيدًا عن تمويل المؤسسات الكبرى، ما يجعله تجربة محلية نموذجية تعبّر عن روح المبادرة والتكافل المجتمعي.

وتشير البلدية إلى أنّ عدد البطاقات محدود وسعر البطاقة 20 دولارًا، وهي متوافرة في مقهى نول في البلدة، مؤكدةً أن الحضور أو الدعم عبر الحصول على بطاقة يشكّل ركيزة أساسية لنجاح هذا الحدث، ورسالة أمل حقيقية لشباب بدنايل الطامح إلى مستقبل أفضل.

“بدنايل تبتكر وتنطلق” ليست مجرد فعالية، بل خطوة متقدمة نحو بناء بيئة حاضنة للإبداع، وتمهيد الطريق لمستقبل واعد لأبناء البلدة.