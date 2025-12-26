الجمعة   
   26 12 2025   
   5 رجب 1447   
   بيروت 12:39
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    مذكّرة لوزير العمل تحظّر الإعلان والترويج لمكاتب استقدام العاملات الأجنبيات

      أصدر وزير العمل الدكتور محمد حيدر مذكرة تتعلق بحظر الاعلان والترويج للمكاتب، “استناداً الى مقتضيات المصلحة العامة، وتأكيداً لما ورد في المادة 12 من القرار الرقم 74/1 تاريخ 01/07/2025 (تنظيم عمل مكاتب استقدام العاملات الاجانب في الخدمة المنزلية) وحرصاً على التزام لبنان معايير العمل التي نصت عليها المواثيق العربية والدولية”.

      وجاء في المذكرة:

      “أولاً: يحظر على اصحاب مكاتب استقدام العاملات الاجنبيات في الخدمة المنزلية الاعلان والترويج لمكاتبهم من خلال اي وسيلة اعلامية أو اعلانية مرئية او مسموعة أو مكتوبة او عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما منها (عرض الحالة) على تطبيق واتس اب وغيره من التطبيقات المماثلة، تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المكتب المخالف.

      ثانياً: تكلف دائرة تفتيش العمل والوقاية والسلامة متابعة تنفيذ احكام هذه المذكرة”.

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      سانا: معلومات اولية عن مقتل 3 اشخاص واصابة 5 جراء الانفجار في مسجد الامام علي بن ابي طالب بحي وادي الذهب بحمص

      سانا: معلومات اولية عن مقتل 3 اشخاص واصابة 5 جراء الانفجار في مسجد الامام علي بن ابي طالب بحي وادي الذهب بحمص

      الاعلام السوري: انفجار في حي وادي الذهب بحمص يجري التأكد من طبيعته والقوى الامنية تفرض طوقاً أمنياً في المكان

      الاعلام السوري: انفجار في حي وادي الذهب بحمص يجري التأكد من طبيعته والقوى الامنية تفرض طوقاً أمنياً في المكان

      انباء عن تفجير داخل مسجد في حمص في سوريا والمعلومات الاولية تشير الى انه ناجم عن عملية انتحارية اثناء صلاة الجمعة

      انباء عن تفجير داخل مسجد في حمص في سوريا والمعلومات الاولية تشير الى انه ناجم عن عملية انتحارية اثناء صلاة الجمعة