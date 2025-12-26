طقس لبنان غداً ماطر بغزارة

منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة يؤدي إلى انخفاض تدريجي وملموس بدرجات الحرارة، أمطار غزيرة يتشكل معها السيول على الطرق ، رياح ناشطة، عواصف رعدية، وثلوج على ارتفاع ال 1800 متر وتصل الى ارتفاع 1000 متر فجر الأحد مع دخول الكتل الأبرد لهذه السنة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة:

غائم جزئيا إلى غائم مع ضباب على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحيانا، تبدأ درجات الحرارة بالإنخفاض فتلامس معدلاتها الموسمية، مع ارتفاع تدريجي بنسبة الرطوبة، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة خلال الفترة الصباحية في النصف الشمالي من البلاد مصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تشتد أحيانا، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر.

السبت:

غائم إجمالا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية . يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات حيث تسوء معه الرؤية وتهطل أمطار متفرقة، تشتد غزارتها اعتبارا من الظهر، تكون مصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة، تلامس سرعتها 60 كلم/س شمالا يرتفع معها موج البحر، نحذر من تشكل السيول مساء ، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر خلال النهار وقد تصل الى 1600 ليلا بخاصة في المناطق الشمالية.

الأحد:

غائم مع استمرار الانخفاض بدرجات الحرارة، وضباب كثيف على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا، خلال الفترة الصباحية مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة، تصل سرعتها لحدود ال 55كلم/س شمالا، ويبقى خطر تشكل السيول على الطرق. تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر في المناطق الشمالية، يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا مع تراجع حدة الأمطار وحدوث انفراجات واسعة.

الإثنين:

غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة مع دخول الكتلة الباردة، يتكون الضباب على المرتفعات وتهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مع حدوث عواصف رعدية ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود 65كلم/س، يرتفع معها موج البحر وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر خلال النهار وقد تصل الى ال1100 متر مساء، يخف تساقط الأمطار والثلوج خلال الليل ويتشكل الجليد على الطرق الجبلية والداخلية اعتبارا من ارتفاع 1200 متر. لذا نحذر خطر الانزلاقات.

-الحرارة على الساحل من 13 الى 18 درجة ، فوق الجبال من 4 الى 10 درجات، في الداخل من 3 الى 13 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية غربية إلى جنوبية غربية ، ناشطة بعد الظهر، سرعتها بين 15 و 40 كلم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر بسبب الضباب .

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 60 و 80%.

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج الى مائج ليلا، حرارة سطح الماء:21 درجة.