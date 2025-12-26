الرئيس عون بحث مع السفير الفرنسي التحضيرات لإنعقاد مؤتمر دعم الجيش في باريس

بحث رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، قبل ظهر اليوم الجمعة في قصر بعبدا، مع السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو، الإستحقاقات الراهنة، وأبرزها التحضيرات الجارية لإنعقاد مؤتمر دعم الجيش والقوات المسلحة اللبنانية، والذي تم الإتفاق على عقده خلال الإجتماع الفرنسي-الأميركي-السعودي الذي عقد في باريس في 18 كانون الأول الجاري.

كما تطرق البحث الى العلاقات اللبنانية-الفرنسية وموقف باريس الداعم للإصلاحات التي تجريها الحكومة اللبنانية، إضافة الى الجهود المبذولة لبسط السيادة الوطنية على الأراضي اللبنانية كافة من خلال تنفيذ قرارات الحكومة في هذا الصدد.

كما قدَّم السفير الفرنسي التهاني لمناسبة الأعياد للرئيس عون وللبنانيين.

تكريم رودولف سعاده

الى ذلك، كرَّم الرئيس عون، قبل ظهر اليوم، رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمجموعة CMA CGM السيد رودولف سعاده، في حفل حضره افراد عائلة السيد سعاده ومدير المجموعة في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط السيد جو دقماق.

وقد قلَّد الرئيس عون السيد سعاده وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط “تقديرا لعطاءاته وللإلتزام الصادق تجاه العمل والمجتمع والذي حوَّل النجاح من محطة عابرة للتكريم الى مسيرة مميزة مكلَّلة بالعطاء والإصرار، والتي حافظ فيها على إرث عائلي كبير، وقدَّم للبنان والعالم نموذجاً فريداً ومتطوِّراً لمفهوم الريادة في مجالي التجارة والأعمال.” وتمنى الرئيس عون للسيد سعاده المزيد من النجاح والإستمرار في النهج نفسه الذي يتبعه.

ورد السيد سعاده شاكرا الرئيس عون على مبادرته، مؤكدا العمل من اجل تحقيق ما حدَّدته مجموعة CMA CGM من أهداف لعملها في العالم عموما ولبنان خصوصا.

المصدر: موقع المنار