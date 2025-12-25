حزب الله ينعى رحيل العالم ‏المجاهد سماحة الشيخ رضا مهدي بعد مسيرة حافلة ‏بالعلم والجهاد

بيان صادر عن حزب الله تعزية برحيل العالم المجاهد سماحة الشيخ رضا مهدي (رضوان الله عليه)‏

‏”إذا مات العالم ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها شيء إلى يوم القيامة” ‏

بقلب مؤمن بقضاء الله وقدره، ينعى حزب الله إلى الأمة الإسلامية وإلى الحوزات العلمية وعلمائها، رحيل العالم ‏المجاهد، سماحة الشيخ رضا مهدي (رضوان الله عليه)، الذي انتقل بروح مطمئنة إلى جوار ربه بعد مسيرة حافلة ‏بالعلم والجهاد.‏

لقد كان سماحته من العلماء الكبار الذين مزجوا الفقه بالجهاد والمقاومة، فكان حاضرًا في ميادين المقاومة منذ ‏الطلقة الأولى، صادحًا بكلمة الحق في وجه الاحتلال الإسرائيلي، وسندًا كبيرًا لخيار المقاومة، وناصرًا لقضايا الأمة ‏وللمستضعفين من فلسطين إلى إيران والعراق وسوريا واليمن حتى آخر لحظة من حياته المباركة.‏

لقد تتلمذ العالم الفاضل على أيدي كبار المراجع ونهل من فيوضات علمهم، فدرس مرحلة بحث الخارج في النجف ‏الأشرف عند آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي، وآية الله العظمى السيد أحمد المستنبط، وكان من تلامذة ‏السيد الشهيد محمد باقر الصدر، وأسهم بدور تأسيسي فاعل في هيئة علماء جبل عامل وتجمع العلماء المسلمين، ‏فكان بعلمه وفكره وفقهه الواسع مدرسة ومربيًا لأجيال من العلماء والمجاهدين.‏

إننا في حزب الله نتقدم من مولانا صاحب العصر والزمان (عج)، ومن مراجعنا العظام، وفي مقدمهم سماحة الإمام ‏القائد السيد علي الخامنئي (دام ظله)، ومن الحوزات العلمية، ومن عائلته الكريمة المجاهدة، ومن محبيه وتلامذته، ‏بأسمى آيات العزاء والمواساة، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يمن عليه بعلو الدرجات.‏

المصدر: العلاقات الإعلامية