    شهداء وجرحى جراء غارات إسرائيلية على الجنوب والبقاع

    تتواصلُ الاعتداءاتُ الإسرائيليةُ على سيادةِ الدولة اللبنانية، وافاد مراسلنا في الجنوب عن استشهاد مواطن في غارة لمسيرة معادية على الطريق بين بلدتي صفد البطيخ ومجدل سلم.
    واعلن مركزُ عملياتِ الطوارئ التابعُ لوزارة الصحة العامة أنَ غارةَ العدوِ الإسرائيلي اليومَ على سيارةٍ في بلدة حوش السيد في قضاء الهرمل أدت إلى استشهادِ مواطنينِ اثنين. وأضاف البيانُ أنه ليلَ أمسِ أدت الغارةُ على بلدة جناتا قضاءِ صور إلى إصابةِ مواطنٍ بجروح. وأفاد مراسلنا عن تضررِ حفارةٍ وعددٍ من السيارات وسَطَ بلدةِ حولا الحدوديةِ جراءَ الاعتداءاتِ بالقنابلِ المتفجرةِ التي ألقتها محلقاتٌ معاديةٌ على البلدة فجرا.

    المصدر: موقع المنار

