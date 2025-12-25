وفد من حماس يبحث في العراق تطورات وقف النار ودعم صمود غزة

أعلنت حركة حماس إجراء سلسلة لقاءات مع قادة ومسؤولين وشخصيات سياسية عراقية، تناولت تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، والمستجدات السياسية والميدانية، إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية.

وقالت الحركة إن “وفدًا برئاسة القيادي أسامة حمدان، وعضوية المستشار الإعلامي لرئيس الحركة طاهر النونو، استعرض الأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة، وجرائم الاحتلال في الضفة الغربية والقدس، وما يتعرض له الأسرى”، مؤكدًا “ضرورة تضافر الجهود لوقف العدوان”.

وشدد الوفد على عمق العلاقات التاريخية مع العراق ومواقفه الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، كما بحث الجانبان سبل دعم صمود الشعب الفلسطيني حتى استعادة حقوقه كاملة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

المصدر: وكالات فلسطينية