الخميس   
   25 12 2025   
   4 رجب 1447   
   بيروت 13:19
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    وفد من حماس يبحث في العراق تطورات وقف النار ودعم صمود غزة

      أعلنت حركة حماس إجراء سلسلة لقاءات مع قادة ومسؤولين وشخصيات سياسية عراقية، تناولت تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، والمستجدات السياسية والميدانية، إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية.

      وقالت الحركة إن “وفدًا برئاسة القيادي أسامة حمدان، وعضوية المستشار الإعلامي لرئيس الحركة طاهر النونو، استعرض الأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة، وجرائم الاحتلال في الضفة الغربية والقدس، وما يتعرض له الأسرى”، مؤكدًا “ضرورة تضافر الجهود لوقف العدوان”.

      وشدد الوفد على عمق العلاقات التاريخية مع العراق ومواقفه الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، كما بحث الجانبان سبل دعم صمود الشعب الفلسطيني حتى استعادة حقوقه كاملة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

      المصدر: وكالات فلسطينية

      مواضيع ذات صلة

      غارات صهيونيّة عنيفة على غزة وإصابة فلسطينيين في خروقات متواصلة لوقف النار

      غارات صهيونيّة عنيفة على غزة وإصابة فلسطينيين في خروقات متواصلة لوقف النار

      مسيحيو غزّة يحيون قدّاس الميلاد بفرح منقوص بعد عامين من الإبادة

      مسيحيو غزّة يحيون قدّاس الميلاد بفرح منقوص بعد عامين من الإبادة

      العراق يحسم الجدل: لا مكان للتّطبيع في القاموس السياسي

      العراق يحسم الجدل: لا مكان للتّطبيع في القاموس السياسي