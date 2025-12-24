حوزة جبل عامل العلمية تعزي برحيل الشيخ رضا مهدي

تقدمت حوزة جبل عامل العلمية “بأحرّ التعازي وأصدق المواساة إلى الإمام صاحب الزمان (عجّل الله تعالى فرجه الشريف)، وإلى مراجع الدين العظام، والعلماء الأعلام، وطلاب الحوزات العلمية، برحيل سماحة العلّامة الشيخ رضا مهدي (رضوان الله تعالى عليه)، الذي قضى عمره الشريف في خدمة الدين، ونشر علوم أهل البيت عليهم السلام، وكان مثالًا للعالم العامل، المتحلّي بالأخلاق الإيمانية، والساعي في ميادين العلم والدعوة بإخلاصٍ ومسؤولية”.

وإذ عزت عائلة الفقيد الكريمة ومحبيه، سألت الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يحشره مع محمد وآل محمد، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.