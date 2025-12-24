14 دولة تحذر تل أبيب من التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة

دانت 14 دولة من بينها فرنسا وبريطانيا وكندا واليابان، اليوم الأربعاء، قرار الحكومة الإسرائيلية إقامة مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة، داعية تل أبيب إلى التراجع عن القرار والكف عن توسيع الاستيطان.

وجاء في البيان المشترك، الذي نشرته وزارة الخارجية الفرنسية، أن الدول الموقعة – ألمانيا وبلجيكا وكندا والدنمارك وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وإيرلندا وإيسلندا واليابان ومالطا وهولندا والنرويج وبريطانيا – تندد بموافقة المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية.

وأشار البيان إلى أن هذا القرار يمثل انتهاكاً للقانون الدولي ويهدد جهود تنفيذ خطة السلام في غزة، كما يعرقل الانتقال إلى المرحلة الثانية منها، ويضر بآفاق السلام والأمن القابلين للحياة في المنطقة.

وأكدت الدول الموقعة على دعم حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، والسعي لتحقيق سلام عادل وشامل وقابل للحياة، يستند إلى حل الدولتين، كما دعت إسرائيل للامتثال للقرار 2234 الصادر عن مجلس الأمن الدولي.

ويعيش في الضفة الغربية نحو 500 ألف مستوطن إسرائيلي، إلى جانب نحو ثلاثة ملايين فلسطيني، فيما شهدت الأشهر الأخيرة تصاعد هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين وناشطين إسرائيليين وأجانب مناهضين للاستيطان، وارتفاع أعمال العنف منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر 2023.

المصدر: أ.ف.ب.