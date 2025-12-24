الحرس الثوري يحتجز ناقلة تحمل 4 ملايين ليتر من الوقود المهرب

اعلنت بحرية حرس الثورة الاسلامیة في ایران مساء الاربعاء احتجاز ناقلة نفط خالفت القوانين في مياه الخليج.

وقال قائد المنطقة الأولى للقوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية، العميد عباس غلام شاهي، إن قوات الحرس احتجزت ناقلة نفط كانت تحمل 4 ملايين لتر من الوقود المهرب في مياه الخليج، في عملية دقيقة وبمعلومات استخباراتية كاملة.

وأضاف أن الناقلة كانت على متنها 16 بحارًا أجنبيًا، وكانت تحاول مغادرة المياه الإقليمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأشار إلى أن ملف الناقلة أُحيل إلى القضاء الإيراني للمتابعة.

يأتي ذلك بعد أقل من شهر من مصادرة البحرية التابعة لحرس الثورة سفينة تحمل علم إسواتيني تحمل 350,000 لتر من الوقود شكل زيت غاز، تم جلبه إلى ساحل بوشهر في جنوب إيران.

وتم احتجاز 13 من أفراد الطاقم من دول مختلفة.

وفي أواخر نوفمبر، صادرت إيران سفينتين كانتا تحملان 80,000 لتر من الوقود المهرب بالقرب من جزيرة كيش في الخليج. وفي وقت سابق من ذلك الشهر، استولى حرس الثورة أيضا على ناقلة تحمل علم جزر مارشال قبالة ساحل مكران على طول خليج عمان.

المصدر: قناة العالم