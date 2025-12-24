الأربعاء   
    تقارير مصورة

    المسيحيون في بيت لحم يحتفلون بعيد الميلاد رغم الاعتداءات الإسرائيلية

    رغم اعتداءات الصهاينة ، تحيي الطوائف المسيحية في بيت لحم عيد الميلاد ..

    المصدر: موقع المنار

    الواقع الافتراضي في غزة وسيلة علاجية ودعم نفسي وسط نقص الأدوية

    الواقع الافتراضي في غزة وسيلة علاجية ودعم نفسي وسط نقص الأدوية

    الاحتلال يوسع استيطانه في الضفة الغربية وسط ترقب لقرار ترامب

    الاحتلال يوسع استيطانه في الضفة الغربية وسط ترقب لقرار ترامب

    رئيس مجلس النواب نبيه بري يهنئ اللبنانيين والمسيحيين بالميلاد

    رئيس مجلس النواب نبيه بري يهنئ اللبنانيين والمسيحيين بالميلاد