الخميس   
   26 06 2025   
   30 ذو الحجة 1446   
   بيروت 23:42
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    عربي وإقليمي

    صهاينة اعتدوا على أراضي الفلسطينيين في مسافر يطا بالضفة المحتلة

    اعتدى مستوطنون صهاينة الخميس على أراضي المواطنين الفلسطينيين في مسافر يطا جنوب الخليل بالضفة المحتلة.

    وأفادت مصادر فلسطينية أن “مستوطنين اطلقوا مواشيهم بأشجار للشقيقين خضر و خالد العمور في تجمع الركيز بالمسافر ما ادى لتخريب عدد منها كما وقطعوا سياج يحيط بالارض وخربوا ممتلكات المواطنين”.

    وتابعت المصادر ان “المستوطنين أطقلوا مواشيهم بأشجار مثمرة في واد رحيله القريبة من الركيز تعود ملكيتها لعائلة ابوعرام”، وأشارت إلى أن “مشهد الاعتداءات يتكرر يوميا في أغلب قرى وخرب مسافر يطا”ز

    ولا تتوقف اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، حيث بلغت 415 اعتداءً من بين 1691 اعتداءٍ إسرائيلي في مدن الضفة خلال مايو/ أيار الماضي، وفق ما أصدرته “هيئة مقاومة الجدار والاستيطان”.

    المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام