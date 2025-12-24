وزير الداخلية التركي يعلن العثور على جثث الضحايا والصندوق الأسود لطائرة رئيس الأركان الليبي

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، اليوم، العثور على جثث ضحايا تحطم طائرة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي محمد علي الحداد، إضافة إلى الصندوق الأسود للطائرة التي سقطت قرب العاصمة أنقرة.

وقال يرلي قايا، خلال مؤتمر صحفي من موقع الحادث، إن جثامين الضحايا نُقلت إلى الطب العدلي لاستكمال الإجراءات الرسمية المتبعة، مقدّمًا التعازي إلى الجانب الليبي وعائلات الضحايا.

وأشار الوزير التركي إلى أن ليبيا أوفدت فريقًا يضم نحو 29 شخصًا للمشاركة في التحقيقات الجارية حول ملابسات تحطم الطائرة، لافتًا إلى أن الصندوق الأسود عُثر عليه عند الساعة الثالثة وعشرين دقيقة فجرًا، إلى جانب جهاز التسجيل، ويتم حاليًا إخضاعهما للفحص الفني.

وأكد يرلي قايا أن التحقيقات تشمل جميع الفرضيات المحتملة، وتُجرى بصورة شاملة وشفافة، على أن يتم الإعلان عن نتائجها للرأي العام فور التوصل إليها.

وكان رئيس الأركان العامة للجيش الليبي محمد علي الحداد قد توفي مع عدد من مرافقيه، هم رئيس أركان القوات البرية الفريق ركن الفيتوري غريبيل، ومدير جهاز التصنيع العسكري العميد محمود القطيوي، ومستشار رئيس الأركان محمد العصاوي دياب، والمصور في مكتب الإعلام محمد عمر أحمد محجوب، إثر تحطم طائرتهم أثناء عودتهم من زيارة رسمية إلى تركيا.

المصدر: روسيا اليوم