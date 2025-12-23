انقطاع الاتصال بطائرة تقل رئيس الأركان الليبي فوق أنقرة وتحقيق رسمي يُباشر الحادث

أعلنت السلطات التركية انقطاع الاتصال بطائرة خاصة أقلعت من مطار إسطنبول – أنقرة متجهة إلى طرابلس الليبية، وعلى متنها خمسة ركاب بينهم رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق محمد علي أحمد الحداد والوفد المرافق له، وفق ما أكد وزير الداخلية التركي علي يرليكايا.

وقال الوزير إن الطائرة، وهي من طراز فالكون 50 الخاصة، انطلقت من مطار «إسن بوغا» في الساعة 20:10 (بتوقيت تركيا)، وفقد الاتصال بها بعد نحو 40 دقيقة من الإقلاع، بعد أن أرسل إشارة طلب هبوط اضطراري أثناء تحليقها فوق منطقة هايمانا جنوب أنقرة، قبل أن يتعذّر التواصل معها نهائيًا.

وأفاد مصدر رسمي بأن إدارة مطار أنقرة أغلقت المجال الجوي مؤقتًا، فيما باشرت السلطات التركية تحقيقًا رسميًا في الحادث، وأرسلت فرق إنقاذ وبحث إلى المنطقة التي يُعتقد أنها آخر موقع تم فيه التواصل مع الطائرة.

من جهته، أكد وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية في الحكومة الليبية المؤقتة وليد اللافي أن أنقرة أبلغتهم بفقدان الاتصال بطائرة الحداد، التي كان على متنها أيضاً مستشاره، ورئيس الأركان البرية، ورئيس جهاز التصنيع العسكري ومرافقون آخرون، مشيرًا إلى أن الطائرة كانت في طريقها إلى طرابلس بعد زيارة رسمية قام بها الحداد إلى تركيا.

ولا تزال السلطات التركية والليبية تتابعان تطورات الحادث، في انتظار المزيد من المعلومات الرسمية حول مصير الطائرة ومَن كان على متنها، وسط ترقب محلي ودولي لبيان يوضح ما إذا كانت الحادثة مرتبطة بعطل فني أو بأسباب أخرى.

يُشار إلى أن الفريق محمد علي أحمد الحداد كان قد التقى خلال زيارته بأنقرة كبار المسؤولين العسكريين الأتراك قبل لحظات من فقدان الاتصال بطائرته.

المصدر: موقع المنار