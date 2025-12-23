كاتس: لن ننسحب من غزة ولا من سوريا وهذه الحكومة هي حكومة استيطان وتسعى إلى القتال

تراجع وزير الحرب في الكيان الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان صدر عصر اليوم الثلاثاء، عن تصريحاته السابقة بشأن إقامة بؤر استيطانية في شمال قطاع غزة، مدّعيًا أنها جاءت «في سياقات أمنية فقط».

وكان كاتس قد قال صباح اليوم إن الكيان الإسرائيلي سيقيم بؤرًا استيطانية، وصفها بـ«نويات ناحال»، في شمال قطاع غزة «عندما يحين الوقت وبالطريقة الملائمة».

وجاءت تصريحات كاتس خلال مراسم بناء 1200 وحدة سكنية استيطانية في مستوطنة «بيت إيل» قرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة، تزامنًا مع إخلاء مقر لواء في جيش الاحتلال داخل المستوطنة.

وقال كاتس في كلمته إن «هذه الحكومة هي حكومة استيطان، وتسعى إلى القتال»، معتبرًا أنه «إذا كانت السيادة ممكنة، فسنفرض السيادة»، وأضاف: «نحن في فترة السيادة العملية الآن، وبسبب المواقف والقوة التي أظهرها الكيان الإسرائيلي بعد الكارثة الرهيبة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، نشأت فرص لم تكن موجودة منذ فترة طويلة».

واعتبر كاتس أن قوات الاحتلال «موجودة بعمق داخل غزة ولن تخرج منها بالكامل أبدًا»، مضيفًا: «نحن هنا للدفاع ومنع تكرار ما حدث». كما قال إن قوات الاحتلال “موجودة داخل لبنان، وداخل سورية، وفي قمة جبل الشيخ ضمن المنطقة الأمنية”، وداخل ما وصفه بمخيمات الإرهاب في الضفة.

وتابع «نحن لا نعتمد على أي أحد، ولن يكون هناك أي اتفاق، ولن نتزحزح مليمترًا واحدًا في سورية».

وفي السياق نفسه، تباهى وزير المالية في الكيان الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، خلال المراسم ذاتها، بما وصفه بـ«هيجان بالغ» في البناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، مشيرًا إلى أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو «يمنح دعمًا كاملًا لهذا التوسع الاستيطاني خلال السنوات الثلاث الماضية»، منذ تشكيل الحكومة الحالية.

المصدر: عرب 48