قوات الاحتلال الإسرائيلي تُجدّد توغّلها في ريف القنيطرة وسط تصاعد الانتهاكات

توغّلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مجددًا اليوم، في قرية بريقة القديمة بريف القنيطرة الجنوبي، في استمرار لاعتداءاتها المتكررة على الأراضي السورية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة تابعة للاحتلال، مؤلفة من ثلاث سيارات بيضاء من نوع “هايلكس”، دخلت عبر مدخل بلدة بئر عجم، واتجهت نحو قرية بريقة القديمة، حيث انتشر عناصرها وتمركزوا بالقرب من الأهالي المقيمين في القرية.

وكانت قوة أخرى تابعة للاحتلال قد توغّلت في وقت سابق اليوم، مؤلفة من ثلاث عربات “همر” إضافة إلى سيارة تاكسي من بلدة تل الأحمر، سالكة طريق قرية كودنا وصولًا إلى منطقة السكن الشبابي، وهي تجمع من الأبنية السكنية المهجورة يقع جنوب شرق قرية بريقة.

وقامت القوة بتفتيش الأبنية قبل أن تتابع تحركها باتجاه الشرق نحو منطقة رسم سند، ثم إلى تلة أبو قبيس المحاذية لقرية عين زوان.

ويأتي هذا التوغّل في إطار مواصلة الاحتلال الإسرائيلي سياساته العدوانية وخرقه المتكرر لاتفاق فضّ الاشتباك الموقّع عام 1974، من خلال التوغّل في الجنوب السوري والاعتداء على المواطنين.

ووفق معطيات ميدانية، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عام واحد أكثر من 1200 عملية توغّل داخل الأراضي السورية، تركز معظمها في محافظة القنيطرة، مع امتدادها إلى ريف درعا الغربي وريف دمشق.

وخلفت هذه التوغلات 33 قتيلًا وعشرات الجرحى، خلال ثلاث مواجهات رئيسية شهدتها مناطق كويا ونوى، وأخيرًا بيت جن بريف دمشق.

كما شهد العام ذاته تنفيذ أكثر من 130 عملية اعتقال بحق الأهالي، ولا يزال 44 معتقلًا يقبعون داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر: وكالة سانا