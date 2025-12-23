نجاح مفاوضات مسقط والاتفاق على صفقة تبادل الأسرى

أعلن رئيسُ الوفدِ اليمني المفاوض محمد عبد السلام عن نجاحِ مفاوضاتِ مسقط والاتفاقِ على صفقةِ تبادلٍ للاسرى مع الجانبِ السعودي والاطرافِ الاخرى

وتضمنَ الاتفاقُ وفقَ ما ذَكَرَ عبد السلام الافراجَ عن آلافِ الاسرى اليمنيين ومن بينهم اسرى سعوديون وسودانيون.

وتوجهَ الناطقُ الرسميُ لأنصار الل محمد عبد السلام بالشكر الى سلطنةِ عُمان على جهودِها الكبيرةِ في انجاحِ هذه الجولةِ والعملِ مع كافةِ الاطرافِ للتقدمِ في هذا الملفِ الانساني.

رسالة من مراسلنا في صنعاء حمود شرف حول تطورات المفاوضات

المصدر: موقع المنار