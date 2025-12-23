صدمة نفسية لحوالي 600 ألف “إسرائيلي” تهدد اقتصاد كيان الاحتلال

كشف تقرير حديث صادر عن مركز “ناتال” الصهيوني أن آثار الحرب بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الاسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 لم تقتصر على الدمار الماديّ، بل تحوّلت إلى أزمة نفسيّة واقتصادية تهدّد استقرار مجتمع العدو.

وأكّد التقرير أن أكثر من 600 ألف صهيوني يعانون من اضطرابات نفسيّة تؤثّر على قدرتهم على العمل والتعليم، وعشرات الآلاف منهم يحتاجون لعلاج طويل الأمد.

وأشار التقرير إلى أن هذه الصدمة النفسية قد تكلّف كيان الاحتلال نحو 500 مليار شيكل (160 مليار دولار) خلال خمس سنوات، نتيجة تراجع الإنتاجيّة، وفقدان رأس المال البشري، وارتفاع معدلات المرض، والعنف، والإدمان.

وأوضحت الدراسة أن الفئة العمرية بين 25 و38 عامًا، التي تمثّل “القلب النابض للقوى العاملة”، هي الأكثر تضررًا، حيث اضطر بعضهم لمغادرة تخصصاتهم العلميّة والهندسيّة لصالح وظائف أقل إجهادًا نتيجة الانهاك النفسي.

المصدر: موقع الجزيرة