الثلاثاء   
   23 12 2025   
   2 رجب 1447   
   بيروت 13:29
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    كيان العدو

    نتنياهو يواصل دأبه في قطع جلسات محاكمته

      مثُل رئيس حكومة الاحتلال “بنيامين نتنياهو،” اليوم الثلاثاء، أمام المحكمة المركزية في “تل أبيب”، في جلسة جديدة للردّ على تهم الفساد الموجهة إليه ضمن ما يعرف بـ “الملف 4000″، والمتعلّق بقضية شركة “بيزك” وموقع “واللا” الإخباري.

      وذكرت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية أن “هذه الجلسة هي الـ65 منذ بدء الاستماع إلى إفادات نتنياهو، حيث تولت المحامية يهوديت تيروش، من مكتب الادّعاء العام، استجوابه بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة”.

      وبحسب لائحة الاتهام، أقام نتنياهو علاقة رشوة مع شاؤول إيلوفيتش، المسؤول السابق في شركة “بيزك”، تضمنت تدخّله لصالح الشركة مقابل تغطية إعلامية إيجابية له ولعائلته على موقع “واللا”، من خلال توجيه المحررين لتغيير محتوى النشر بما يخدم مطالبه.

      وخلال الجلسة، طلب “نتنياهو” استراحة لمدة 30 دقيقة للمشاركة عبر تقنية الاتصال المرئي في مناورة أمنية تحسبًا لهجوم صاروخي، في خطوة قالت وسائل إعلام العدو “إنه دأب على استخدامها لتبرير مغادرة قاعة المحكمة”.

      وتتزامن الجلسة مع استمرار الجدل داخل كيان الاحتلال بشأن طلب نتنياهو العفو من إسحاق هرتسوغ، والذي قدمه أواخر نوفمبر الماضي دون الإقرار بالذنب، في وقت يشترط فيه القانون العدو الإسرائيلي الاعتراف بالتهم لمنح العفو.

      ويواجه نتنياهو ثلاث قضايا فساد رئيسية تُعرف بالملفات “1000” و”2000″ و”4000″، بدأت محاكمته فيها عام 2020، ولا تزال مستمرّة، وسط إنكاره المتواصل للتهم واعتباره المحاكمة “استهدافا سياسيًّا” لإبعاده عن الحكم.

      المصدر: وكالة الأناضول

      مواضيع ذات صلة

      مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار الأحد 21\12\2025

      مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار الأحد 21\12\2025

      حكومة نتنياهو تواصل المماطلة بالسماح بدخول الصحافة الأجنبية إلى غزة

      حكومة نتنياهو تواصل المماطلة بالسماح بدخول الصحافة الأجنبية إلى غزة

      برفقة السفير الأميركي: نتنياهو عند حائط البراق في سياق تهويد الأقصى

      برفقة السفير الأميركي: نتنياهو عند حائط البراق في سياق تهويد الأقصى