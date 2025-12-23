تركيا تدين انتهاكات «الدعم السريع» في السودان وتحذّر من أكبر أزمة نزوح في العالم

أدان مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير أحمد يلدز، بشدة ما وصفه بـ«الظلم» الذي تمارسه قوات الدعم السريع بحق المدنيين في السودان، مطالباً بإيصال مساعدات إنسانية عاجلة إلى المناطق المتضررة، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.

وفي كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن الدولي، أمس الاثنين، حذّر يلدز من أنّ السودان يواجه «أكبر أزمة نزوح في العالم»، معرباً عن حزن بلاده إزاء التطورات الأمنية الخطيرة، ولا سيما في مدينة الفاشر بإقليم دارفور ومناطق من كردفان جنوب البلاد.

وأكد السفير التركي أنّ دعم وحدة السودان وسيادته واستقلاله يشكّل ركيزة أساسية في السياسة التركية تجاه المنطقة، مشدداً على دعم أنقرة للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى وقف القتال. ولفت إلى أنّ التوصّل إلى حل مستدام للأزمة لا يمكن أن يتحقق إلا عبر الحوار والشرعية.

وتأتي هذه المواقف في ظل حرب متواصلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ نيسان/أبريل 2023، أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 13 مليون شخص، بالتزامن مع تدهور إنساني متسارع في مختلف أنحاء البلاد.

المصدر: وكالة الأناضول