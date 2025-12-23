ألبانيزي: تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة ومقاطعتها ضرورة لوقف الإبادة

دعت المقرّرة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، إلى تعليق عضوية إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة وفرض مقاطعة سياسية وثقافية شاملة عليها، على خلفية ما وصفته بـالإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة.

وفي مقابلة لها في العاصمة البريطانية لندن، أكدت ألبانيزي أن «الحقيقة لا يمكن إسكاتها»، مشددة على أنه «لا يجوز لإسرائيل أن تجلس في الأمم المتحدة وكأنها دولة عضو طبيعية»، في ظل الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

وانتقدت ألبانيزي السماح لإسرائيل بالمشاركة في مسابقة يوروفيجن 2026، معتبرة أن ذلك يتناقض مع حجم الانتهاكات، لافتة إلى أن المسابقة باتت تشكّل «أول منصة دولية كبرى تشهد شكلاً من أشكال المقاطعة الفعلية لإسرائيل»، في إشارة إلى انسحاب دول أوروبية وفنانين احتجاجاً على مشاركتها.

وأكدت أن المقاطعة الثقافية، على أهميتها، غير كافية ما لم تترافق مع خطوات سياسية وقانونية دولية، داعية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته ووقف سياسة الإفلات من العقاب.

وفي السياق نفسه، شددت المقرّرة الأممية على أن إسرائيل «قوة احتلال غير قانونية ودولة فصل عنصري»، وتواجه مسارات مساءلة أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، معتبرة أن العامين الأخيرين شهدا تصعيداً غير مسبوق في مستوى العنف والانتهاكات.

وتطرقت ألبانيزي إلى الضغوط والتهديدات التي تعرضت لها، بما في ذلك العقوبات الأميركية، معتبرة أن الهدف منها هو إسكات الأصوات المنتقدة، لكنها أكدت أن هذه المحاولات «فشلت في ردعها»، بل أسهمت في توسيع دائرة التضامن والضغط الدولي.

وختمت بالتأكيد على أن المساءلة يجب أن تشمل الدول والشركات والأفراد المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في الجرائم المرتكبة في غزة، داعية إلى تحرك دولي وشعبي متزامن لوضع حد لما وصفته بـ«الفصل المخزي من التاريخ».

المصدر: وكالة الأناضول