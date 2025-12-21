النائب علي فياض يحذر من مخاطر التفاوض مع “إسرائيل” ويؤكد ثوابت لبنان

أكد النائب علي فياض، عضو كتلة الوفاء للمقاومة، خلال الاحتفال التكريمي للشهيد علي الهادي غسان حجازي “أبو علي” في بلدة طير دبا، أن انزلاق لبنان نحو التفاوض مع “إسرائيل” يشكل نقطة ضعف قاتلة، ويكشف فداحة التنازلات المجانية أمام العدو.

وأشار فياض إلى أن الاجتماع الأخير في الناقورة أظهر الموقفين الأميركي و”الإسرائيلي” اللذين تحدثا عن التعاون الاقتصادي والعسكري وربط المسار الأمني بالسياسي، محذراً من أن تحويل لجنة الميكانيزم إلى إطار لبحث هذه القضايا يشكل انحرافاً عن القرار الدولي 1701 وإعلان وقف إطلاق النار، ويجرّ لبنان إلى منحدر خطير لا يمكن تلافي نتائجه الكارثية.

وشدد على ضرورة أن تقتصر المفاوضات على انسحاب “إسرائيل” من المواقع المحتلة وإيقاف الأعمال العدائية وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين، مع التأكيد على عودة الأهالي غير المشروطة إلى القرى الحدودية، وسيادة الدولة على كامل التراب اللبناني، وانتشار الجيش في كل المناطق، وحق لبنان في الدفاع عن نفسه وامتلاك الأدوات اللازمة لذلك.

ورأى فياض أن أي تسليم لبنان بالتفاوض في ظل الإمعان الإسرائيلي اليومي بالغارات والاغتيالات يضعف الموقف التفاوضي بشكل كبير ويزيد من خطورة التنازلات أمام العدو.

المصدر: العلاقات الإعلامية في حزب الله