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فرنسا | زيلينسكي يوقّع مع مجلس أوروبا اتفاقية لإنشاء محكمة خاصة لـ”محاكمة مسؤولين روس”

وقّع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي امس الأربعاء، اتفاقية مع مجلس أوروبا، الهيئة الأوروبية المولجة تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، لإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة “كبار المسؤولين عن الغزو الروسي لبلاده”.

والمحكمة التي أعلنت كييف وحلفاؤها الغربيون إنشاءها في 9 أيار/مايو في مدينة لفيف الأوكرانية، ترمي إلى النظر في “جريمة العدوان”، وهو أمر خارج صلاحية المحكمة الجنائية الدولية.

ونظريَا، يمكن لهذه المحكمة “مقاضاة كبار المسؤولين الروس عن الغزو الروسي لأوكرانيا وصولًا إلى الرئيس فلاديمير بوتين”.

ويضم مجلس أوروبا وهو الجهة المراقبة للحقوق والديمقراطية في القارة، 46 دولة عضوًا بينها أوكرانيا.

المصدر: وكالات