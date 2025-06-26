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إيران | إعادة فتح الأجواء في النصف الشرقي من البلاد أمام الرحلات الداخلية والدولية وعبور الطائرات

أعلن المتحدث باسم وزارة الطرق الإيرانية مجيد أخوان، إعادة فتح الأجواء في النصف الشرقي من البلاد أمام الرحلات الداخلية والدولية وعبور الطائرات.

وقال أخوان إنّه “وبناءً على قرار لجنة التنسيق بين القطاعَين العسكري والمدني في منظمة الطيران المدني، وبعد إجراء التقييمات الأمنية والسلامة في ظل الظروف الحالية للبلاد، تمّ فتح الأجواء في النصف الشرقي من البلاد أمام الرحلات الدولية العابرة”.

كما أفاد أخوان بأنّه “فُتح المجال كذلك أمام الرحلات الداخلية والدولية التي يكون مطار انطلاقها أو وجهتها من المطارات الواقعة في شرق البلاد فقط”.

ولفت إلى أنّ “قائمة المطارات المصرح بها في المنطقة الشرقية تشمل كلًا من بجنورد، سبزوار، مشهد، بيرجند، زابل، زاهدان، سراوان، تشابهار، إيرانشهر، سرخس، غناباد، جيرفت وجاسك”.

ووفقًا لهذا البيان، فإنّ “الرحلات الجوية الداخلية والدولية من أو إلى جميع المطارات الواقعة في مناطق الشمال والجنوب والغرب من البلاد ـ بما في ذلك مطار مهرآباد ومطار الإمام الخميني (رض) الدولي ـ غير ممكنة حتى إشعار آخر”.

المصدر: وكالات