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فرنسا | موجة حر تضرب البلاد وعواصف رعدية تؤدي لإغلاق قطارات وخفض رحلات جوية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، أنّ 57 مقاطعة وُضعت في حالة تأهب برتقالي للعواصف الرعدية في اليوم السابع من موجة حر تضرب مناطق في البلاد.

بالإضافة إلى حالة التأهب البرتقالي لموجة الحر في منطقتي الرون وإيزير، فإنّ 57 مقاطعة في حالة تأهب برتقالي للعواصف الرعدية على خط عريض يعبر فرنسا من الشمال إلى الجنوب.

أطلقت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية مستويات التأهب السكاني هذه “نظرًا لخطر الظواهر العنيفة المرتبطة بها من البرد، هبات الرياح، الأمطار الغزيرة والنشاط الكهربائي العالي”، نتيجة لموجة الحر التي تسببت في تجاوز درجات الحرارة 35 درجة مئوية يوم الأربعاء في مناطق واسعة من فرنسا.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية هطول أمطار غزيرة، وتساقط حبات بَرَد متوسطة إلى كبيرة الحجم، ورياح قد تتجاوز 100 كم/ساعة.

وتحسبًا لذلك، أُغلقت جميع خطوط القطارات في أوفيرن، كما من المقرر إغلاق جزء من محطة ترانسيليان شمال غرب باريس، بين جيزور وبونتواز.

وعلمت هيئة تنظيم الطيران المدني أن عدد الرحلات في مطار أورلي في باريس قد خُفِّض بنسبة 20% بناءً على طلب الهيئة العامة للطيران المدني الفرنسية (DGAC) لزيادة هامش السلامة بين الطائرات.

المصدر: وكالات