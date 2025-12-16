قائد أنصار الله يدين إساءة مرشح أميركي للقرآن الكريم ويدعو إلى تحرّك شعبي واسع

أدان قائد أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الإساءة الأميركية الجديدة إلى القرآن الكريم، معتبراً أنها استهداف مباشر لكتاب الله المجيد ونوره المبارك وإرث الأنبياء والكتب الإلهية المحفوظة للعالمين.

وقال إن الإساءة ارتكبها مرشح أميركي للانتخابات، واتخذ من فعلته دعاية انتخابية، واصفاً ذلك بالجريمة الفظيعة بحق أقدس المقدسات الدينية، ومعتبراً أنها تأتي في سياق ما وصفه بالحرب اليهودية الصهيونية المستمرة، التي تشارك فيها الولايات المتحدة وبريطانيا والعدوّ الصهيوني ومن يوالونهم في الغرب والشرق، بهدف إضلال المجتمعات البشرية واستعبادها، وارتكاب الجرائم وانتهاك الحرمات لتحقيق أهداف النهب والسلب والاحتلال.

وأشار السيد الحوثي إلى أن ما وصفه بحقد اليهود الصهاينة وأتباعهم يكشف ظلماتهم، ويحصّن المهتدين بالقرآن من ضلالهم وفسادهم، مؤكداً أن القرآن هو الكفيل بإنقاذ البشرية من الطغيان والاستعباد، وهو الحصن الحصين لمن يسعون إلى النجاة في الدنيا والآخرة.

واعتبر أن الإساءات المتواصلة، والحرب الناعمة والصلبة التي تمارسها الصهيونية بأذرعها الأميركية والبريطانية والإسرائيلية، تمثل عداءً صريحاً للإسلام والمسلمين، وتهدف إلى النيل من مكانة القرآن الكريم في نفوس المسلمين وإبعادهم عنه، مشيراً إلى أن ما يجري في فلسطين من اعتداءات وإجرام بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات يشكل دليلاً واضحاً على ذلك، في ظل شراكة أميركية وبريطانية ودعم غربي.

ودعا السيد الحوثي المسلمين، حكومات وشعوباً ونخباً، إلى تحمّل مسؤولياتهم الدينية والإنسانية في مواجهة ما وصفه بطغيان قوى الشر الصهيونية، التي تسعى إلى فرض معادلة الاستباحة للدم والأرض والمقدسات، مستفيدةً من تخاذل المتخاذلين وموالاة من وصفهم بالمنافقين، عبر تبنّي الدعايات الكاذبة، وتشويه المواقف المناهضة للطغيان، وتثبيط الأمة عن أي تحرك عملي.

ولفت إلى استمرار الاعتداءات الصهيونية على لبنان، واستباحة سوريا، والمؤامرات على المنطقة بأسرها، بما في ذلك اليمن، معتبراً أن ما يسمى بمشروع “تغيير الشرق الأوسط” يستهدف الأمة الإسلامية في دينها وحريتها وكرامتها وهويتها واستقلالها، ويمكّن العدوّ الإسرائيلي من التحكم بشؤونها.

وأكد السيد الحوثي أن ممارسات الولايات المتحدة وبريطانيا والكيان الإسرائيلي وأتباعهم تعبّر عن مستوى غير مسبوق من العداء للإسلام والمسلمين، معتبراً أن الصمت تجاه هذه الإساءات والاعتداءات يمثل تفريطاً كبيراً، ودليلاً على ضعف الوعي والبصيرة والانتماء الديني لدى قطاعات واسعة من الأمة.

وأشار إلى أن أمة الملياري مسلم قادرة على إحداث تأثير كبير إذا توفرت لها الإرادة، منتقداً غياب أي تحرك سياسي أو اقتصادي أو إعلامي، ومعتبراً أن هذا الواقع ينذر بعواقب خطيرة ما لم تتحمل الأمة مسؤولياتها.

ودعا السيد الحوثي شعب اليمن إلى إعلان موقف واضح من خلال تحركات واسعة تبدأ في الجامعات والمدارس، وتنتهي بمظاهرات كبرى يوم الجمعة المقبل، بمشاركة علماء الدين وفعاليات شعبية، تأكيداً على الهوية الإيمانية، ورفضاً للإساءات الأميركية والصهيونية للقرآن الكريم، ودعماً للشعب الفلسطيني، واستعداداً لمواجهة ما وصفه بالمؤامرات التي تستهدف الأمة الإسلامية.

المصدر: الاعلام الحربي اليمني