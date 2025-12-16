وزير الثقافة: سنة 2026 ستكون الى حد كبير بالنسبة للوزارة سنة المكتبات العامة



سلم وزير الثقافة غسان سلامة في مقر المكتبة الوطنية، مسؤولين في المكتبات العامة من مختلف المحافظات اللبنانية، عددا كبيرا من الكتب والدوريات المعدة للهبات من مجموعات وزارة الثقافة والمكتبة الوطنية، وذلك في إطار سياسية دعم وزارة الثقافة للمكتبات العامة تعزيزا لنشر المعرفة بين أفراد المجتمع. ومن اجل توسيع محتوى المكتبة، وتوفير مصادر متنوعة للقراء من مختلف الأعمار والاهتمامات، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي قد تحدّ من القدرة على شراء الكتب. لاسيما وان مثل هذه المبادرة من شانها ان تشكل فعل تضامن ثقافي يعكس وعي الأفراد والمؤسسات بأهمية دعم القراءة والتعلّم المجاني للجميع.

وتعليقًا على هذه المناسبة قال وزير الثقافة :” هذا اول الغيث في مشروع طموح لإعادة احياء المكتبات العامة ستظهر نتائجه تباعا من خلال تقديمات الكترونية وكتبية ومن خلال تدريب القيمين على هذه المكتبات”.

وشددعلى سنة 2026 ستكون الى حد كبير بالنسبة للوزارة سنة المكتبات العامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام