وزير الاقتصاد إجتمع بالنقابات الزراعية ضمن اللجنة الوزارية الثلاثية



شارك وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط في الاجتماع الذي عقد مع عدد من النقابات الزراعية، وذلك في إطار اللجنة الوزارية الثلاثية التي تضم إلى وزارة الاقتصاد كلا من وزارتي الزراعة والصناعة، بهدف درس مشاكل القطاع الزراعي ومطالبه، وفق التزام رئاسة الحكومة وتوجيهاتها بمساعدة هذا القطاع ودعمه بكافة السبل.

واستمع البساط إلى مشاكلهم التجارية والاقتصادية والتمويلية، والصعوبات التي تنعكس على كلفة الانتاج والصادرات الزراعية وحماية المنتج المحلي، مؤكدا “التزامه بمساعدتهم ودعمهم، مع الموازنة بين مطالبهم المحقّة وضرورة تسيير عجلة الاقتصاد ووفرة العرض واحتواء ارتفاع الاسعار وخاصةً حماية المستهلك وحقه بأسعار تنافسية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام