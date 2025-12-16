الرئيس بري تابع مع زواره الاوضاع العامة والمستجدات



استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الرئيس الجديد للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم الدكتور إبراهيم قسطنطين والأمين العام المركزي في الجامعة محمد رسلان وأعضاء الهيئة الإدارية الجديدة، في حضور رئيس مجلس الامناء في الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم الرئيس السابق للجامعة عباس فواز ، في زيارة بروتوكولية بعد إنجاز الجامعة لانتخابات الهيئة الإدارية الجديدة. كما كانت الزيارة مناسبة لعرض الاوضاع العامة لاسيما إوضاع الجاليات اللبنانية في مناطق إنتشارها .

وبعد الزيارة، تحدث رئيس الجامعة الدكتور إبراهيم قسطنطين:” إجتمعنا مع دولة الرئيس الأستاذ نبيه بري وتباحثنا في شؤون الجاليات اللبنانية ، وقدمنا له الشكر على دعمه الدائم لمسيرة الجامعة الوطنية والإغترابية ، كما بحثنا في مواضيع عدة ، وشكرناه مجددا لانه على الدوام هو سند لهذه المؤسسة والداعم الأساسي لها ولمشروعها الإغترابي والوطني ، ونقلنا اليه تحيات أعضاء الجامعة العالمية وتحيات المجالس الوطنية والمجالس القارية ، وكنا مرتاحين ومتفائلين للوضع ، وقد طمأنا دولة الرئيس على أن مسيرة الجامعة هي مسيرة وطنية وعندها ثلاث أهداف دعم وحدة الإغتراب اللبناني ، دعم لبنان والشعب اللبناني ودعم الدولة اللبنانية” .

وأضاف قسطنطين : “الإغتراب ككتلة وطنية داعمة للبنان هو “لوبي” هائل يشجع ويجعل من لبنان وقضاياه منتشرة في العالم أجمع من اجل أن يقدم الصورة الإيجابية عن بلدنا الحبيب الذي يجب ألا ننساه أبدا” .

وتابع : “ذكرت لدولة الرئيس، أنني تركت البلد بعمر 13 سنة رجعت اليه بعد 50 سنة ، لم ننس ولن ننسى لبنان، هو على الدوام في قلبنا ، لم ننس اللغة العربية ودائما في أي بلد كان لبنان في قلبنا، لبنان نحبه ونحب الشعب اللبناني” .

وختم قسطنطين : “كلمة اساسية أكد عليها دولة الرئيس، أن ودائع اللبنانيين المقيمين والمغتربين هي ودائع مقدسة وهي يجب ان تعود لاصحابها”.

السفير الإيراني

واستقبل بري سفير الجمهورية الاسلامية في ايران لدى لبنان مجتبى أماني، وبحث معه في المستجدات السياسية والاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان وايران .

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام